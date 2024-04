Se puede decir... Que en la guerra y en la política todo se “vale”

Pero no se puede decir... Que en estas campañas se ve y se “siente”. Bien se dice y se pregona que el miedo no anda en burro, sale a colación éste ranchero y claridoso dicho, debido a que a Xóchitl Gálvez, no le tienen miedo, sino que le temen, y ya no hallan con que atacarla, con el fin de acabarla, debilitará y ponerle una zancadilla, que hasta con su familia y seres queridos se han metido, al sacarles sus trapitos al Sol, que la comunidad en general no aprueba, crítica y ve con malos ojos ese proceder alevoso, que en vez de “debilitarla” le beneficiará.