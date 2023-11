Se puede decir... Que entró por la puerta “grande”

Pero no se puede decir... Que se trata de la estrella de las “corcholatas”. Claudia Sheinbaum visitó con bombo y platillos Palacio Nacional, no tocó las puertas porque no hubo necesidad, ya que desde que estacionó su vehículo se las abrieron de par en par, sobre todo porque la esperaba su jefe de jefes, que le mandó hablar para supuestamente ordenarle que siguiera como va, y que tal vez no reparara en gastos, ya que para eso lo que a la 4T lo que le sobra y basta es dinero, y tratándose de ella, todo el que necesite para apoyar su “despilfarradora” pre-campaña.