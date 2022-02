Pero no se puede decir... Que cuando no es una cosa, es “otra”. Hace más de dos años nos llegó el letal coronavirus, y después la Ómicron, y para colmo de males se ha iniciado una guerra en Asia, que en las primeras de cambio ya nos están llegando los primeros coletazos, no en el campo de batalla, pero sí en lo que más duele: el estómago y los bolsillos, ya que todo está subiendo de precio, provocando que la cuesta de enero, se prolongue por el resto del año, si “bien” nos va.