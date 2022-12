Pero no se puede decir...Que para nada se “midieron”. Los que trataron de asesinar al periodista y comunicador Ciro Gómez Leyva, fue preparado y realizado por auténticos profesionales en esos menesteres, que por fortuna no aterrizó, gracias a que manejaba una camioneta blindada, por lo que las balas no llegaron a tocarlo, que si hubiera ído en un vehículo común y corriente, no viviría para contarlo, ...