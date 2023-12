Se puede decir...Que fue para los migrantes una amarga ‘Navidad’

Pero no se puede decir... Que la recibieron en plena “marcha”. Iban rumbo a su meta cuando fueron sorprendidos por esa fiesta de amor, unión y amistad llamada Navidad, que para ellos no existe, y para los niños que acompañan a sus padres, en busca del sueño americano, no cenaron ni recibieron un mísero juguete, mucho menos una migaja de pan, durmieron en plena calle, sufriendo las inclemencias del tiempo, y lo más inhumano para esos olvidados, es que ningún gobierno municipal, estatal y ni federal, por donde van pasando, para nada les ayudan y tampoco se “apiadan” de ellos.