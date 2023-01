Pero no se puede decir...Que su juicio es la madre de todos los “juicios”. El otrora poderoso super policía, por fin es llevado a juicio en Estados Unidos, lo que ha puesto a temblar a uno y mil cómplices que tuvo en México, que no son cualquier cosa ya que al parecer están involucrados desde ex presidentes, y un sin número de conocidos personajes cuyos nombres saldrán a la luz pública, aunque no hay ...