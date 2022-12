Pero no se puede decir... Que una Ministra no se midió al cometer ese “delito”. La supuesta candidata a presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y también mal llamada fósil, ya que la carrera de Derecho la hizo en catorce años, y al escribir su Tesis, no la hizo con base en su capacidad, estudios y conocimientos, sino que se le hizo fácil y plagió el texto íntegro de otra, lo que obliga ...