Se puede decir...Que hay de sueldos a “sueldos”.

Pero no se puede decir...Que en el INE los tienen “fabulosos”. Donde también no cantan mal las rancheras es en los altos mandos del Ejército y la Marina, en Banxico corrieron al Gobernador por ganar más que AMLO, y por cierto hay dos ex gobernadores y un ex gerente, que entre los tres reciben una pensión que va de 250 hasta 500 mil pesos mensuales, y no se diga en la diplomacia ganan lo que quieren, pero solo a los del INE, AMLO, les dice que se rebajen sus sueldos, y todo porque ya los trae “entre” ojos.