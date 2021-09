Pero no se puede decir... Que el susto por el sismo fue de pronósticos “reservados”. el terremoto vivido hace unas horas fe de más de siete grados, y a pesar de esa magnitud, los daños en lo que cabe, no fueron mayores, sin embargo, sigue latente de que ocurra una réplica de fatales consecuencias, que tiene en un hilo la tranquilidad de las personas, que no se atreven a regresar a sus hogares, por miedo a las “traicioneras” réplicas.