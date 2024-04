Se puede decir... Que jueves y viernes Santo fueron “violentos”

Pero no se puede decir... Que ese ha sido el sello del “Sexenio”. Nada más en esos días hubo ciento treinta y nueve crímenes, lo que demuestra que los criminales no se detienen, y mucho menos para nada temen a la Guardia Nacional, a los Marinos y menos al Ejército; recuerdo y Usted no me dejará mentir, que en tiempos pasados al ver a los soldados, patrullando las calles, nos daba miedo y hasta temblabamos, es más, se les respetaba, pero hoy en día, ni se les voltea a ver, como si no existieran, pasando desapercibidos a nuestra vista, ya que sabemos que no “cuidan” ni protegen.