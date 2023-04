Pero no se puede decir...Que será en algunas “instituciones”. AMLO ha lanzado una iniciativa en forma de decreto, para que no haya duda y ningún obstáculo, y sin vuelta de hoja, extinguir de una vez por todas cerca de veinte instituciones, para según él, agilizar la estructura orgánica de la federación, y sobre todo, ahorrar recursos públicos, que en realidad es lo que le interesa, sin tomar en cuenta que con esa acción contundente, ignora el daño que se va a causar, por tomar tal decisión sobre las rodillas, sin embargo, donde manda capitán, no “gobierna” marinero.