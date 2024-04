Pero no se puede decir...Que este ilícito sigue “activo”. Durante todo el Sexenio el Gobierno federal ha estado enfrentado a los delincuentes dedicados al robo de combustibles, que ordeñan a cuanto ducto localizado o tienen a la mano, sin poder echarles el guante en su totalidad a esos ladrones, porque son Bandas muy bien organizadas y formadas desde el interior de Pemex, ya que saben y conocen el momento exacto para cometer el robo, que no es fácil hacer, ya que procuran utilizar las técnicas, y no cometer errores, que les pueda “costar” la vida.