Se puede decir... Que la 4T se está volviendo un “desbarajuste”

Pero no se puede decir... Que ya parece un “desgobierno”. Al poner al cien por ciento la atención en favor de Claudia Sheinbaum, todo lo demás se está convirtiendo en un irresponsable vaivén, que al final del sexenio no sabrán qué hacer con tanta problemática, cuya resolución estará en manos del nuevo Presidente de México, incluyendo algo que no espera, y que es la pavorosa deuda pública, que se ha estado escondiendo, y que han tratado de tapar con un dedo, que es el mismo que pronto y próximamente sin duda alguna, por más que se niegue, “dará” el dedazo.