Pero no se puede decir... Que se le ha combatido, pero “persiste”. Desde los tiempos de campaña y en el Poder AMLO, ha estado machacando de día y de noche, que acabaría con esa lacra llamada corrupción, y lo haría como se barren las escaleras: de arriba para bajo, y en cierta forma lo ha medio logrado, porque no ha podido del todo desaparecerla, ya que poderoso caballero es don dinero, y como decía el presidente Álvaro Obregón: no hay quien aguante un cañonazo de cincuenta mil pesos, por eso sigue vigente ese delito, mientras haya quien “unte” las manos.