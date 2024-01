Se puede decir... Que la Corte en manos de “AMLO”

Pero no se puede decir... Que ya casi tiene “mayoría”. Lo que siempre ha buscado, parece que lo logrará, con el nombramiento de la magistrada Lenia Batres, que fue bautizada como la Magistrada del Pueblo, el señor Presidente echó las campanas al vuelo, festejando en grande esa nueva designación, y ella no se quedó atrás, declarando en su toma de posesión, que siempre estará al servicio del pueblo, manifestando sin tapujo, que no ganará más que el Ejecutivo Federal, y a las primeras de cambio, se rebajará el sueldo, lo que de inmediato le “agradó” a Él.