Se puede decir... Que la cosa se pone al rojo “vivo”

Pero no se puede decir... Que así es la “política”. La diferencia a favor de Claudia Sheinbaum, es por más de veinte puntos, en contra de Xóchitl Gálvez, aunque en realidad no es para tanto, ya que esos datos son de empresas dedicadas a realizar encuestas por teléfono, por lo tanto, los números dados a conocer, no son de una veracidad creíble, ya que la realidad de esas encuestas se van a ver el día en que se efectúen las elecciones, puesto que el voto ciudadano, será el que efectivamente ponga a cada quien en su lugar, entonces, el tiempo nos “sacará” de dudas.