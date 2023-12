Se puede decir... Que la cuesta de enero arrancará con un ‘gasolinazo’

Pero no se puede decir... Que las gasolinas costarán “más”. Así recibirán el Año Nuevo los mexicanos, no obstante que AMLO en todo de lo que va de su sexenio, ha venido presumiendo hasta el cansancio que no habría gasolinazos durante toda su administración, y en honor a la verdad, me resisto a decir que fueron, han sido y serán mentiras sus dichos al respecto, ya que a la chita callando, ha venido aumentando el precio del carísimo carburante que no sé si llamarle gasolinazo o ajuste al precio, tal y como lo califica Hacienda, que por más que se oculte, son “reales” gasolinazos.