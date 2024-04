Se puede decir... Que la esencia de todo Debate es el “ataque”

Pero no se puede decir... Que el que calla “otorga”. Sobre salió el hecho referente al golpe que le lanzó Xochitl a Claudia en el sentido que le hizo a bocajarro, cuando le hizo varias acusaciones, las cuales no le contestó, alcanzando a decir simple y sencillamente no, o sea prácticamente se quedó callada, y esa posición aquí y en China, significa, quien calla otorga, y es que su contrincante se refería al accidente de la ruta doce, al caso del colegio Rébsamen, y que se robó una casa, por mencionar algunos señalamientos, que hizo oídos sordos y “abiertamente” calló.