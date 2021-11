Pero no se puede decir...Que vuelan porque buscan “protegerse”. Al ver que no existe la suficiente protección para invertir, no les queda de otra que convertirse en capitales “golondrinos”, hasta que exista la seguridad suficiente, para no arriesgar sus inversiones, y según se vislumbra, eso sucedera hasta el proximo año, -si bien nos va-, entonces, lo único que queda es tener fe, confianza y paciencia, hasta que soplen “vientos” mejores.