Se puede decir... Que la guerra sucia en pleno “apogeo”

Pero no se puede decir... Que en eso se distingue la “política”. La corcholata consentida de AMLO está siendo objeto de uno y mil ataques, por un lado, se tilda de que su acta de nacimiento es a todas luces falsa de toda falsedad, al descubrirse que algunos datos no son verídicos, como el asentado que dice nació en la Ciudad de México, debiendo decir en el Distrito Federal, y que no es mexicana porque su apellido Sheinbaum es de origen Alemán, y eso no debe quitarle el sueño, ya que mientras tenga el apoyo del Presidente, todo lo demás es “peccata” minuta.