Pero no se puede decir...Que no hay dinero que “alcance”. Sin ir tan lejos, una de las promesas de campaña de AMLO que más llamó la atención a los mexicanos y que creyeron que llegaría a realizar cuando fuera Presidente, es que bajaría el precio de la gasolina a diez pesos, y ya ven, fue solo un decir, ya que el valor ronda por más del doble, y así por el estilo todo ha subido de precio, como la canasta básica, cuyos costos andan por las nubes, y eso de que la inflación está controlada, sinceramente cuando lo dicen, ignoramos a qué país se refieren, porque a “México” no.