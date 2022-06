Se puede decir...Que la inflación sigue al “alza”

Pero no se puede decir...Que pronto se “detendrá”. Ese fenómeno inflacionario está aumentando como nunca, y se lleva entre los pies a los alimentos, servicios y productos en general, al grado de que los precios se han desatado para colocarse en forma inalcansables, que no hay poder humano que los pueda detener, y lo único que queda por hacer, es esperar a que bajen por sí solos, si bien nos va o si tenemos suerte, por eso no hay que desanimarnos, ya que tarde o temprano algo bueno sucederá para nuestros “vacíos” bolsillos.