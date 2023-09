Se puede decir... Que la inseguridad sigue “presente”

Pero no se puede decir... Que acabar con ella no ha sido “posible”. Por más que han puesto toda su atención con la firme intención de borrarla del mapa, no han podido con ella, a pesar de que la enfrentan Sedena, la Marina, la poderosa Guardia Nacional, y todas las demás policías habidas y por haber, que tal parece que entre más la atacan, más crece, siendo realmente un azaroso cuento de nunca acabar, que ya los mexicanos no saben qué hacer, al considerar que sus vidas se encuentran en un hilo, porque la criminal inseguridad, cada “día” aumenta.