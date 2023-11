Se puede decir... Que la palabra de AMLO es “Ley”

Pero no se puede decir... Que nadie se atreve a “contradecirle”. Todo lo que esté bien o mal, se tiene que someter a sus órdenes, por tal motivo unas cosas resultan y otras no, ya que se realizan a capricho, lo que no debe de ser, porque es peligroso y temerario, ya que todo paso dado por el primer Mandatario, tiene que realizarlo una vez que lo ha estudiado, calculado y consultado, y no hacerlo en falso, porque después tendrá que arrepentirse, pero ya será tarde para rectificar, como es el mal paso que dio en contra de Xóchil Gálvez al cerrarle las “puertas” de Palacio.