Se puede decir... Que la presume por “adelantado”

Pero no se puede decir... Que se refiere a una mega “farmacia”. AMLO no pierde la oportunidad de hacer el paripé de que fundará la farmacia más grande y surtida del mundo, para que los mexicanos ya no sigan sufriendo la falta de medicinas, que hoy por hoy no tienen el Seguro Social y el ISSSTE, haciendo honor a la sobada frase que reza: habrá de todo como en botica, y a cuya empresa se destinarán todos los recursos habidos y por haber, ya que primero los pobres y para ellos como también para el público en general, será el gigantesco “almacén” de medicinas.