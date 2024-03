Se puede decir... Que la SEDENA es el brazo derecho de “AMLO”

Pero no se puede decir... Que gracias al Ejército existe su “Mandato”. Sin él, quién sabe lo que hubiera sido de su conflictivo Sexenio, ya que se trata de una fuerte y polifacética Institución, que está integrada por elementos capaces no solo en el campo de la milicia, sino que aparte de eso, tiene profesionistas en diversas actividades, que por eso no ocupó nunca a técnicos, ni mano de obra extranjeros para sus necesidades de construcción, y que al parecer, se ahorraron millones y millones de pesos, -que por cierto- de todo ello, jamás se han “rendido” cuentas.