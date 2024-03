Se puede decir... Que las campañas se bañan de “sangre”

Pero no se puede decir...Que los crímenes van al “alza”. A los candidatos de todos calibres y colores, los han asesinado a balazos limpios y a sangre fría, lo cual ha generado miedo y desesperación que si esto sigue, se tendrán que suspender, y en lo que respecta a las candidatas y el candidato presidenciales, se deben de proteger de pies a cabeza, para no sufrir otro suceso como le sucedió a Luis Donaldo Colosio, y es que por lo visto hasta hoy, los demonios andan sueltos y no hay poder humano que los detenga, por eso vale más “prevenir “ que lamentar.