Se puede decir... Que las candidatas se han vuelto puras “promesas”

Pero no se puede decir... Que el candidato hace lo “mismo”. No cabe duda que a falta de pan tortillas, viene a colación la anterior sentencia debido a que se lanzaron a la calle para realizar sus dizque campañas presidenciales, con el objeto de ganar votos a futuro, y lo hacen con mentiras y promesas a sabiendas que no cumplirán, por ejemplo, la morenista, carece de argumentos, imaginación y promete más de lo mismo; la panista, sigue entrona, alegre y chachalaca, y en cuanto al caballero candidato, de él nada, como si no existiera, y ni modo, “pobre” México.