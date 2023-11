Se puede decir... Que las encuestas no son “confiables”

Pero no se puede decir... Que los datos que dan carecen de “veracidad”. La ventaja que revelan las empresas encuestadoras, han estado divulgando una exagerada diferencia de casi veintises puntos, a favor de Claudia Sheinbaum sobre Xóchitl Gálvez, es demasiado, porque aparte de tal y dudosa información, no es creíble, pero si así fuera, la señora Gálvez pudiera remontar esa enorme diferencia, dándoles el susto de su vida, pero no hay que adelantar vísperas, y lo mejor es esperar a que el tiempo ponga a cada quien, en el lugar que “le” corresponda.