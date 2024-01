Se puede decir que las sucursales bancarias se hallan “desiertas”

Pero no se puede decir... Que es por falta de “inversiones”. Este suceso ha estado provocando a los insistentes capitales golondrinos, a que busquen en otros lares seguridad y mejores rendimientos a sus abultados ahorros que, por lógica, no quieren arriesgar, retirándose de la banca mexicana, la que se concreta por lo general a recibir pagos de Tarjetas, Créditos, CFE, Infonavit, Telmex, Sat, Predial, y párele de contar, lo que originará el cierre de algunas sucursales, y no es que sea pesimista, ya que lo que no es negocio, lo mejor es dejarlo, y a otra “cosa” mariposa.