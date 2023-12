Se puede decir... Que le llueve sobre mojado a “AMLO”

Pero no se puede decir... Que una tras “otra”. Con la desgracia originada por el poderoso huracán Otis, que destrozó al ex bello puerto de Acapulco, y que el Gobierno federal actuó en su ayuda en aparente lentitud, las críticas al respecto, han sido fuertes y constantes, que ya lo tienen hasta la coronilla, y ahora para acabarla de amolar, con motivo de la muerte de la Mamá de Joaquín Loera, como se expresó de tal acontecimiento, le echó más leña a la hoguera de las críticas desatadas en su contra, que ya no siente lo duro sino lo tupido, y eso, “apenas” comienza.