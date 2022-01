Se puede decir...Que LEA cumplió un siglo de “vida”.

Pero no se puede decir...Que hierba mala nunca “muere”. El ex presidente mexicano ha tenido un sin fin de acusaciones y calificativos como asesino, genocida y represor, que pisoteó la libertad de expresión, siendo su mayor crimen la masacre que ordenó el dos de octubre del sesenta y ocho, donde fueron acribillados más de tresciento estudiantes, crímenes que no se olvidan, de los que parecía se haría justicia al dictársele una orden de aprehensión a Luis Echeverría, que se cumplió, pero el encarcelamiento fue en su casa, o sea que quedó, libre, “vivito” y coleando.