Pero no se puede decir...Que es un jugador fuera de “serie”. Este héroe del fútbol argentino, al que no querían, no aceptaban y le hicieron el fuchi muchas veces, se alzó al rechazo de sus compatriotas, que jamás se imaginaron que haría un gran papel, siendo designado el mejor jugador de la final y del Mundial, realizado en Qatar, recibiendo también la Bota de Plata por haber anotado siete goles durante ...