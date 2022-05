Se puede decir...Que lo demonios andan “sueltos”

Pero no se puede decir...Que en Estados Unidos se “desataron”. En las últimas horas y en varias ciudades de la Unión Americana, hubo tremendas balaceras donde fueron acribilladas diversas personas, por frenéticos y desquiciados que armados los mataron a sangre fría, y todo por culpa del gobierno gringo, que no se faja los pantalones o les teme a los fabricantes de armamentos, para obligarlos a que no vendan armas a cualquiera, o será que por esas ventas recibe fuertes cantidades en impuestos que no quiere perder, y prefiere eso que proteger a “su” comunidad.