Se puede decir... Que lo venidero será de puro “trámite”

Pero no se puede decir... Que será de “escándalo”. Lo planeado por MORENA le ha estado resultando al pie de la letra, y ahora le resta echar toda la carne al asador, para que la meta fijada a favor de la señora Claudia Sheinbaum, siga navegando viento en popa, y no descansarán hasta verla sentada en la silla del Águila, ya que para eso han trabajado de día y de noche sin el menor descanso, y una vez cristalizado su sueño, gritar a voz en cuello su triunfo, sin olvidar, claro está, que en política no hay nada escrito, o sea, que no hay que cantar “victoria” aún.