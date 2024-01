Se puede decir... Que los años no pasan en “vano”

Pero no se puede decir... Que AMLO Y Zedillo se “enfrentan”. El agarre consiste en que el expresidente, al que por cierto se le nota bastante envejecido, se refirió al gastado populismo que pregona de día y de noche el señor Presidente, en el sentido de que no gobernó, ni gobierna y ni gobernará, sino todo lo contrario, y que para pronto le contestó, al cual calificó de oligarca, ya que ciertas deudas privadas las transformó en públicas, o sea que los mexicanos las están pagando, bueno, esas ya son cosas del ayer, y no tiene caso tocar porque solo “logran” exhibirse.