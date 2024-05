Se puede decir... Que los demonios andan “sueltos”

Pero no se puede decir...Que ya asesinaron a “dos”. Primero mataron quemarropa al niño Emiliano de doce años de edad, quien pedía desgarradoramente a grito abierto que no se quería morir, sin embargo, no se le pudo salvar, este hecho sangriento fue en Paraíso, Tabasco, que dejó impactados a los mexicanos, para después de unas horas y de madrugada, otro niño de trece años, fue asesinado a balazos, allá en la fronteriza Ciudad Juárez, Chihuahua, demostrándose que ahora van en contra de los niños, que son víctimas de personas con insaciable “sed” de venganza.