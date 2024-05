Se puede decir... Que los jugosos negocios se hacen bajo el amparo de la “política”

Pero no se puede decir...Que ese es el atractivo de “ella”. Por eso se ha dicho hasta el cansancio que aquél que no se halla en su seno, vive en el error, a eso se debe, -y no estoy descubriendo el hilo negro-, que todos la adoran, -a la política-, por eso es un sueño ambicionado ser parte de ella, ya que estando una vez adentro, se obtienen todos los millones habidos y por haber, y sin trabajar, y nada que aspiran a tal o cuál hueso, para mejorar a su región o país, esas son viles mentiras, porque una vez que se les elige, buscarán a toda costa solo su mejoría y “progreso” personal.