Se puede decir... Que los niños son cero a la “izquierda”

Pero no se puede decir... Que ahora les tocó “perder”. Con motivo del regreso a clases, salió a la luz pública que los Libros de Texto Gratuito, se editaron incompletos por no decir mochos, y sin meterme en profundidades, uno de los diversos detallitos, o fallas educativas, es que carecen de una de las materias básicas e importantes llamada Aritmética, o se les pasó, se equivocaron, o de plano es un error garrafal, que no tiene nombre, lo que debe de enmendarse sobre la marcha, indicándoles a los mentores que de su propio peculio, enseñen “dicha” Materia.