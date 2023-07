Se puede decir... Que los políticos no tienen palabra de “honor”

Pero no se puede decir... Que tampoco los “gobernantes”. Por no decir todos, la mayoría de los políticos tienen a flor de labio la mentira, a la que adornan con la más pura demagogia, y envuelven a los que caen en sus dominios, mintiendo de todas, todas, con el fin de obtener su voto; y en cuanto a un gobernante, éste también no se mide para nada al decir una y mil mentiras a sus gobernados, en especial en lo que se refiere a los renglones de recursos, obras y servicios, salud, seguridad, inversiones, y otros que no tiene caso mencionar, en fin, “eluden” la verdad.