Se puede decir... Que Marcelo alborotó a la “gallera”

Pero no se puede decir... Que lo que hizo hacía “falta”. El ex Canciller Marcelo Ebrard al ver que la corcholata consentida estaba siendo impulsada con todo el poder de la 4T, aprovechando que las campañas tendían a adormilarse, lo denunció a voz en cuello, que hasta AMLO, se quedó helado, ya que no alcanzaba a creer lo que estaba sucediendo, y reaccionó como es natural en él, visceralmente, dando explicaciones que en cierta forma hizo cambiar a la corcholata escandalosa, a la que se supone, que en privado le jaló las orejas, recordándole que el que “manda” es Él.