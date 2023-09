Pero no se puede decir..Que fue al hacer un “berrinche”. Denostó a su jefe y al gobernador de Sonora, al no estar de acuerdo con el proceso realizado para elegir al candidato presidencial de Morena, por estar lleno de irregularidades, y eso lo dijo sin ningún tapujo, con un gesto lleno de rabia que no pudo ocultar, que no se sabe ni se supo si lo hizo para hacerse notar, o para llamar la atención, porque de hecho y derecho, no debió ser, ya que era un secreto a voces, lloviera o tronara, que la candidata sería Claudia Sheinbaum, por orden del de “mero” arriba.