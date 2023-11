Se puede decir... Que MARS dará Fiats como “volantes”

Pero no se puede decir... Que Él no se quedó “atrás”. Desde que comenzó su Mandato manifestó que no daría Fiats notariales al final del mismo, sino que los otorgaría durante el transcurso del mismo, lo cual no cumplió, ya que antes de irse hará lo que hicieron sus antesesores, al dar ni más ni menos que más de sesenta Notarías Públicas, más las que estuvo dando en el período de seis años, todas ellas con un costo de un millón de pesos cada una, o sea que por nada del mundo iba a dejar que se le fueran de sus manos, esos “jugosos” milloncillos.