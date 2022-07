Se puede decir...Que México es un “panteón”

Pero no se puede decir...Que es por tanto cadaver que “hay”. A diario aparecen en los medios de comunicación los numerosos muertos que “aparecen”. Por una causa u otra, a lo largo y ancho de la República, se informa el número de muertos, que da miedo, pero no porque sean muertos, sino por la enorme cantidad, que realmente eso ya es un suceso que en la historia del país, jamás había sucedido, y como se ven las cosas, no se ve para cuando terminen, y las autoridades correspondientes, o han sido rebasadas, o de plano no tienen la capacidad para para resolver este “macabro” dilema.