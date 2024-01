Se puede decir... Que México para nada “crece”

Pero no se puede decir... Que los esfuerzos que se han hecho son en “vano”. AMLO, desde el primer momento en que tomó posesión como Presidente de la República mexicana, predijo, afirmó y hasta presumió que durante su mandato crecería alrededor del seis por ciento, pero la triste realidad fue, es y será otra, ya que ese dígito ni en sueños se hará realidad, en pocas palabras todo ha sido un amargo espejismo, por no decir un rotundo fracaso, y a los mexicanos no les queda más que hacer de tripas corazón, y desde este momento, por fuerza tienen que “apretarse” el cinturón.