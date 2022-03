Se puede decir... Que México se haya “judicializado”

Pero no se puede decir... Que nadie se escapa de una “demanda”. En mi vida cansada y marchita, jamás había visto que la mayoría de los funcionarios, políticos y habitantes en general, cargan sobre sus espaldas una denuncia o demanda, que si las autoridades competentes las engrasaran y las echaran a andar, no habría cárceles ni ceresos que les diera cabida, y es que la crisis, la falta de fuentes de trabajo y la corrupción, los orilla a delinquir, así que cuídese, y cada vez que salga de casa revise la calle, no vaya a ser que le estén cazando y le “echen” el guante.