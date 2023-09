Se puede decir... Que no es santo de su “devoción”

Pero no se puede decir... Que AMLO le está poniendo “trabas”. Entre los candidatos para gobernar a la CDMX, está el favorito de Claudia Sheinbaum, Omar García Harfuch, que considera el ideal, pero también tiene ciertos detallitos en su contra, como el haber colaborado con el delincuente Genaro García Luna, y lo más delicado: él era jefe de policía federal cuando sucedió la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, por eso el señor Presidente lo está investigando, pero donde manda la ex Jefa de la CDMX, AMLO, ya no pueder meter “su” cuchara.