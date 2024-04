Se puede decir... Que no “llenan”

Pero no se puede decir...Que ahora o “nunca”. Ya arrancaron otras campañas en Coahuila, entre ellas para presidentes municipales, donde por cierto, el Alcalde lagunero pretende reelegirse, el cual hizo un regular papel, pero que ya se vaya y deje esa positiva imagen de su persona y de político, dejando el campo libre para que otro tenga la oportunidad de contender para la elección de Presidente municipal de Torreón, y quite los obstáculos y tabaretes que afean el Centro Histórico, y la avenida Morelos sea lo que antes fue, y no siga siendo un “nido” de lupanares.