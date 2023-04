Pero no se puede decir...Que más bien es una “burla”. La encaprichada magistrada Yasmín Esquivel, carece de la más mínima vergüenza, pero ella no tiene la culpa, sino es de quien le otorgó esa desmedida y brutal protección, que no tiene nombre, ya que si no ha cometido, -como algunos dicen-, plagio por partida doble: en su falsa licenciatura y en el doctorado, y que al ejercerlos, todo lo que ha firmado y seguirá firmando al respecto, no tiene ni tendrá validez, y con el puesto que usurpa, lo único que hace, es ridiculizar a la Institución, que le ha “dado” cabida.