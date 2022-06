Pero no se puede decir...Que otra vez las urnas estuvieron “desairadas”. En las recientes elecciones, de la totalidad de los votantes, solo acudió a ejercer su derecho ciudadano un poco más del cincuenta por ciento, los demás les negaron el sufragio, prefiriendo quedarse en casa, y no sufrir los rigores de insoportable calor, con lo que demostraron el rechazo de la mayoría de los candidatos, que de todos no se hacía uno, siguiendo siendo el pueblo un sabio, porque el pueblo, “jamás” se equivoca.